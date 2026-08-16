Unfälle
Feuerscheid: Beifahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Baum
Krankenwagen im Einsatz
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Feuerscheid ist eine Person ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Feuerscheid fordert ein Todesopfer. Die Polizei ermittelt zur bislang ungeklärten Ursache.

Feuerscheid (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum ist in Feuerscheid ein Beifahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer des Autos wurde mittelschwer verletzt. Der Wagen war am Sonntagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-539446/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten