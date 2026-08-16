Feuerscheid (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum ist in Feuerscheid ein Beifahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer des Autos wurde mittelschwer verletzt. Der Wagen war am Sonntagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

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