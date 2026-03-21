Brände
Feueralarm in Seniorenresidenz – drei Verletzte
Polizei Blaulicht - Symbolbild
Das Auslösen einer Brandmeldeanlage hat zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr an einer Seniorenresidenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler geführt. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

In einer Seniorenresidenz sorgt ein Feuer für einen größeren Einsatz. Laut Polizei ist der Brand gelöscht. Mehrere Menschen kamen ins Krankenhaus.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Ein Feuer in einer Seniorenresidenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Grund sei die Auslösung der Brandmeldeanlage durch Rauch gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Drei Menschen wurden demnach leicht verletzt und kamen teilweise ins Krankenhaus. Alle Bewohner betroffener Etagen wurden evakuiert. Der genaue Schaden am Gebäude wurde bisher nicht beziffert. Der Brand sei gelöscht. 

Die Ursache des Brandes war den Angaben zufolge unklar. Nun werde dazu ermittelt. Etwa 50 bis 60 Kräfte seien im Einsatz gewesen, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:260321-930-847545/2

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