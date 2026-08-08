Brände
Feuer zerstört Wohnung – Polizei sucht Brandursache
Feuerwehr
Das Feuer brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aus. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Eine Wohnung in Zweibrücken brennt aus – die Bewohner bleiben unverletzt. Die Polizei prüft, wie das Feuer im ersten Obergeschoss ausbrechen konnte.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in Zweibrücken ist ein Schaden von schätzungsweise 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Feuer brach demnach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aus. Sie sei durch das Feuer nahezu vollständig zerstört worden und derzeit unbewohnbar, hieß es.

Das Mehrparteienhaus, in dem neun Personen gemeldet waren, wurde laut Polizei geräumt. Ein Bewohner sei aufgrund seines Allgemeinzustandes, der nicht in Zusammenhang mit dem Brand stand, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-501512/1

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