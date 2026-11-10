Schmelz (dpa/lrs) – Ein Feuer hat in Schmelz im Landkreis Saarlouis ein Wohnhaus unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr am späten Montagabend zu dem Brand im Ortsteil Primsweiler alarmiert. Die Flammen griffen von einer Scheune auf das Wohnhaus über. Die Bewohner des Anwesens hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sagte eine Polizeisprecherin. Auch am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Nach bisherigen Erkenntnissen sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Die Ortsdurchfahrt sei wegen des Einsatzes gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei noch unklar.

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