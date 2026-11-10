Brände
Feuer macht Wohnhaus in Schmelz unbewohnbar
Feuerwehr
Die Löscharbeiten an dem Anwesen waren auch am Morgen nach dem Brandausbruch noch im Gange. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

In Schmelz-Primsweiler greifen Flammen von einer Scheune auf ein Wohnhaus über. Die Bewohner können sich retten – doch ihr Haus ist jetzt unbewohnbar.

Schmelz (dpa/lrs) – Ein Feuer hat in Schmelz im Landkreis Saarlouis ein Wohnhaus unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr am späten Montagabend zu dem Brand im Ortsteil Primsweiler alarmiert. Die Flammen griffen von einer Scheune auf das Wohnhaus über. Die Bewohner des Anwesens hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sagte eine Polizeisprecherin. Auch am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Nach bisherigen Erkenntnissen sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Die Ortsdurchfahrt sei wegen des Einsatzes gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:261110-930-971357/1

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