Feuer in Wohnblock – Zahlreiche Bewohner betroffen

In Mainz-Lerchenberg bricht ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus, vier Menschen werden verletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Mainz-Lerchenberg sind vier Personen verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien wegen eines Küchenbrands alarmiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien die Flammen bereits massiv aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss geschlagen. Das Feuer breitete sich demnach auch auf das Dach und bis zum Nachbargebäude aus. Vier Personen erlitten den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung, drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Etwa 70 Bewohner und Nachbarn wurden laut Feuerwehr in einem nahen Bürgerhaus untergebracht und vom Katastrophenschutz betreut. Zwei Gebäude des Trakts seien vorübergehend nicht bewohnbar. Etwa 170 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Einsatz dauerte bis Mitternacht. Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es laut Feuerwehr noch keine Erkenntnisse.