Kurz vor Mitternacht wird die Feuerwehr zu einem brennenden Club im Westerwaldkreis gerufen. Der ist zu dieser Zeit zwar geschlossen - der Schaden ist aber dennoch beträchtlich.

Freilingen (dpa/lrs) - Ein Clubgebäude im Westerwaldkreis ist am späten Abend komplett in Flammen aufgegangen. «Das Gebäude steht in Vollbrand», sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Nach ihren Angaben hielt sich niemand in dem Haus in Freilingen auf. Es gebe keine Verletzten. Zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, sei der Club geschlossen gewesen, sagte die Sprecherin. Laut der Webseite der Betreiber handelt es sich um einen Swingerclub.

Den Angaben zufolge war das Feuer gegen 23 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen und breitete sich dann auf das gesamte Gebäude aus. Am Ende schlugen die Flammen sogar aus dem Dach. Die Feuerwehr versuchte den Brand in der Nacht auch mit einer Drehleiter von oben zu löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.