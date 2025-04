Feuer in Schuppen greift auf Mehrfamilienhaus über

Asche könnte ein Feuer in einem Schuppen verursacht haben, das auf ein Haus übergreift. Der Schaden ist beträchtlich.

Deuselbach (dpa/lrs) – Ein Feuer in Deuselbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich verursacht. Der Brand sei in einem Schuppen mit Brennholz ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei dort Asche vom Vortag in eine Blechtonne geschüttet worden und Funkenschlag habe das Brennholz entzündet. Der Schuppen sei völlig ausgebrannt und die Flammen seien auf ein Mehrfamilienhaus übergeschlagen. Das Haus sei stark beschädigt worden und derzeit nur bedingt bewohnbar. Verletzt wurde niemand.