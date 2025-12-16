Feuer in Mainzer Tiefgarage – Drei Autos beschädigt

In einer Tiefgarage in Mainz gerät ein Auto in Brand. Der Rauch weitet sich aus, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) – In einer Tiefgarage in Mainz ist ein Feuer ausgebrochen, Rauch breitete sich bis in das über der Garage liegende Bürogebäude aus. In der Tiefgarage war zunächst ein Auto in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte, zwei weitere Wagen fingen Feuer und wurden beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und lüfteten Tiefgarage und Bürogebäude. Einige Maßnahmen dauerten zunächst an. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sind Schadenshöhe und Brandursache noch unklar, die Ermittlungen dauern an.