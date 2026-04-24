Nach dem Brand in einer Recyclingfirma mit hohem Schaden ist die Ursache weiter unklar. Ermittler halten eine defekte Batterie oder einen Akku für möglich. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht.

Lustadt (dpa/lrs) – Für das Feuer in einer Recyclingfirma in Lustadt im Kreis Germersheim hat sich nach Angaben der Ermittler bislang keine eindeutige Ursache feststellen lassen. «Am wahrscheinlichsten erscheint, dass eine defekte Batterie oder ein Akku das Feuer verursacht haben könnten», teilten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Landau nach einer Untersuchung von Brandermittlern und einem Gutachter mit.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder ein mögliches Fehlverhalten der Mitarbeiter des Recyclingbetriebes hätten sich dabei nicht ergeben, hieß es weiter.

Feuer richtete Schaden von rund einer Million Euro an

Durch das Feuer war auf dem Firmengelände eine Halle komplett zerstört worden, der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Der Brand war am Montag gegen 14.30 Uhr in einer Lagerhalle für Elektroschrott ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht zum Dienstag. Niemand wurde verletzt.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nicht ungefährlich, mehrere Druckgasbehälter konnten aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht und ein Diesel-Tank geschützt werden. Die Feuerwehr hatte die Flammen rund zweieinhalb Stunden nach dem ersten Alarm unter Kontrolle, sie war lange mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Feuerwehr waren bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Granulat und Druckgasbehälter lagerten in der Halle

Für die Löscharbeiten waren große Teile der Lagerhalle mit einem Bagger abgerissen worden. Um das Kunststoffgranulat zu löschen, wurde es schichtweise umgeschichtet. Ebenfalls in der Halle gelagerte Druckgasbehälter wurden geborgen und gekühlt. Ein Diesel-Tank mit rund 5.000 Litern unter der Halle sei von dem Feuer nicht betroffen gewesen. Das Feuer war in einem von vier Lagerhallenkomplexen ausgebrochen. Eine Nachbarhalle wurde leicht beschädigt.