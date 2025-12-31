Feuer in einem Haus in der Eifel – eine Verletzte

Nach einem Brand in Esch muss eine 71-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache – das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Esch (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Esch im Kreis Vulkaneifel ist die 71-jährige Eigentümerin leicht verletzt worden. Sie kam laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus. «Sie hat etwas Rauchgas eingeatmet», sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden liege schätzungsweise «im mittleren bis höheren fünfstelligen Bereich».

Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Details nannte sie vorerst nicht. Die Feuerwehren von Esch und mehreren umliegenden Orten hatten die Flammen gelöscht.

