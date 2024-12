Feuer in Autohaus in Bitburg

Bitburg (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Autohaus in Bitburg sind Teile des Gebäudes und mehrere Fahrzeuge vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags alarmiert worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.