Brand
Feuer im Westerwald – Bewohner retten sich aus Haus
Feuerwehr
Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

In Waldmühlen brennt eine Doppelhaushälfte. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, doch eine Katze wird noch vermisst. Die Feuerwehr ist in großer Zahl im Einsatz.

Waldmühlen (dpa/lrs) – In einer Doppelhaushälfte in Waldmühlen im Westerwald ist ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich nach Angaben des Pressesprechers der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rennerod vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen. Eine Katze wird derzeit aber noch in dem Gebäude vermutet.

Momentan sind demnach 84 Einsatzkräfte vor Ort. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Eine Explosion habe es nicht gegeben. Waldmühlen ist ein Ortsteil von Rennerod und liegt an der Bundesstraße 54.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-664884/1

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