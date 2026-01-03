Feuer beschädigt Weihnachtskrippe

Ein größerer Unterstand am evangelischen Gemeindezentrum in Vallendar steht am Morgen in Vollbrand. Zur Ursache haben die Behörden einen Verdacht.

Vallendar (dpa/lrs) – Beim Brand eines größeren Unterstands mit einer Weihnachtskrippe in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) ist der Polizei zufolge erheblicher Schaden entstanden. Wie die Behörden in Bendorf mitteilten, waren Feuerwehr und Polizei am frühen Morgen zum evangelischen Gemeindezentrum gerufen worden. Beim Eintreffen sei ein Vollbrand festgestellt worden.

Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht und so ihre Ausbreitung verhindert, hieß es. Der Unterstand sowie die Krippe seien erheblich beschädigt worden. Den Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.