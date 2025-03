Feuer bei der Feuerwehr – zwei Einsatzfahrzeuge ausgebrannt

Normalerweise muss die Feuerwehr in der Gemeinde Frankenstein zu ihren Einsatzorten fahren. Diesmal brennt es vor der eigenen Tür. Die Kollegen umliegender Wachen eilen zu Hilfe.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Brand im Gerätehaus der Feuerwehr in Frankenstein im Landkreis Kaiserslautern sind zwei Einsatzfahrzeuge komplett ausgebrannt. Feuerwehrleute der umliegenden Gemeinden eilten zu Hilfe und konnten den Brand am Sonntagnachmittag löschen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, blieb zunächst unklar. Nach Polizeiangaben entstand auch am Gebäude erheblicher Schaden. Eine genaue Summe wurde zunächst nicht genannt.