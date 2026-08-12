Am Montag brennt es plötzlich in Ochtendung. Die Feuerwehr ist zwei Tage mit einem Großaufgebot im Einsatz - und gibt jetzt Entwarnung.

Ochtendung (dpa/lrs) – Das Feuer auf dem Firmengelände in Ochtendung ist gelöscht. Nachdem der Brand am Montagnachmittag ausgebrochen war, gab die Feuerwehr am Mittag Entwarnung. Der Einsatz sei beendet und weder Rauch noch Feuer seien sichtbar.

Nach Angaben Feuerwehr griff am Montag ein angrenzender Feldbrand auf das Firmengelände über. Dort entzündeten sich daraufhin Rindenmulch und Hackschnitzel. Insgesamt sei eine Fläche von 30 mal 30 Metern betroffen gewesen. Bis zu 120 Kräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz um den Brand zu löschen. Zwei Feuerwehrleute seien dabei leicht verletzt worden. Zur Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.