Nahe Baumholder muss die Feuerwehr einen Brand an einem Waldrand bekämpfen. Rund 100 Kräfte sind im Einsatz, eine Fläche von rund einem Hektar ist betroffen.

Baumholder (dpa/lrs) – Ein Vegetationsbrand hat nahe Baumholder für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Nachmittag über die Leitstelle gemeldet. Nach dem Eintreffen am Brandort hätten die Einsatzkräfte umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Über einem Felsvorsprung direkt am Rand einer Straße hätten sich darüber liegende Sträucher auf bislang unbekannte Weise entzündet. Die Landesstraße 347 sei zwischen den Ortsgemeinden Berglangenbach und Fohren-Linden während der Löscharbeiten gesperrt worden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach Polizeiangaben zunächst nicht vor. Die Feuerwehr sei mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht. Mittels Drohne und Hubschrauber seien weitere mögliche Glutnester ausfindig gemacht und beseitigt worden. Zunächst dauerten die Maßnahmen noch an. Von dem Brand sei nach Einschätzung der Feuerwehr eine Fläche von etwa einem Hektar betroffen gewesen.