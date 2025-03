Auf einem Parkplatz wird eine Frau angegriffen. Sie kann sich befreien. Nun ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Was entscheidet die zuständige Richterin?

Trier/Bitburg (dpa/lrs) – Nach einer Messerattacke auf eine Prostituierte auf einem Parkplatz bei Bitburg hat die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen einen 58-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Trierer Richterin ordnete wegen eines versuchten Tötungsdeliktes Untersuchungshaft für den Mann aus dem Eifelkreis Bitburg an.

Der 58-Jährige habe sich ausführlich zu der Tat geäußert, wie die Polizei mitteilte. Details wurden nicht genannt. Die Beamten dankten der Bevölkerung für die zahlreich eingegangenen Hinweise, die zur schnellen Ermittlung des Mannes beigetragen hätten.

Die 32 Jahre alte Prostituierte war von einem Freier am Donnerstag auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 51 in der Eifel angegriffen worden. Laut Polizei gelang es der Frau, sich leicht verletzt aus der Situation zu befreien und die Polizei zu verständigen. Auffällig gewesen sei, dass der Angreifer eine Unterschenkel-Prothese getragen und gehinkt habe.