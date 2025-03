Ludwigshafen am Rhein (dpa/lrs) – Ein 47-jähriger Mann ist bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Ludwigshafen am Rhein auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt ein Mitarbeiter, dem der Diebstahl am Samstag auffiel, den 47-Jährigen fest.

Der Beschuldigte konnte sich aus dem Griff lösen und flüchtete zunächst, wurde aber schließlich vor Ort von der Polizei festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige entlassen, allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren.