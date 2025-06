Ein Zeuge findet an einer Landstraße eine Frau. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Hermeskeil (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer toten Frau an einer Landstraße nahe Hermeskeil ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Saarbrücken sagte, sei der Mann am Donnerstagabend im saarländischen Wadern festgenommen worden. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» über die Festnahme berichtet.

Die Ermittler gingen davon aus, dass die 28-jährige Frau getötet wurde. Unter dringendem Tatverdacht stand laut Polizeiangaben vom Vortag ein 34 Jahre alter Bekannter der Toten. Er befand sich zunächst auf der Flucht.

Am Donnerstagmorgen hatte nach Polizeiangaben ein Zeuge die Leiche an einer Art Wegeinfahrt an der Landstraße 151 entdeckt. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 28-Jährigen feststellen. Hintergründe zur Tat hatte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht genannt.