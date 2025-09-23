Monatelang blieb der gewaltsame Tod einer 56-Jährigen ungeklärt. Nun sitzt ein Bauarbeiter in U-Haft. Doch es sind weiterhin einige Fragen offen.

Kusel (dpa/lrs) – Gut sieben Monate nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wohnhaus im pfälzischen Kusel hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 61-Jährige steht unter Verdacht, die 56-Jährige am 5. Februar getötet zu haben. Nach Angaben der Ermittler war der Mann zur Tatzeit mit Bauarbeiten im Keller der Frau beschäftigt gewesen. In diesem Zusammenhang soll es wiederholt zu Streitereien mit der 56-Jährigen gekommen sein. Die Frau wurde am späten Abend tot in dem Keller entdeckt.

Der 61-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern sitzt inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte. Er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen zum Motiv laufen weiter, zur Todesursache der Frau machte die Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben.

