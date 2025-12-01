Festnahme nach Angriffen und Beleidigungen am Bahnhof Mainz

Ein Mann schlägt auf Glasscheiben ein, belästigt Reisende und beleidigt Beamte. Und das war noch nicht alles.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 20-Jähriger ist am Mainzer Hauptbahnhof wegen Beleidigung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verhaftet worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann bereits zuvor auffällig geworden.

In der Nacht auf Montag hatten Passanten die Polizei verständigt, nachdem der Mann im Hauptbahnhof auf mehrere Glasscheiben geschlagen und Reisende belästigt hatte. Auf die Beamten habe er mit geballten Fäusten und Beleidigungen reagiert und nach der Androhung des Einsatzes von Pfefferspray gedroht, sich mit ihnen zu prügeln.

Der 20-Jährige konnte unter Widerstand mit einfacher körperlicher Gewalt festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht werden.

Tags zuvor in körperliche Auseinandersetzung in Köln verwickelt

Untersuchungen ergaben, dass der Mann nicht unter dem Einfluss von Alkohol war. Es stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass er am Vortag in eine körperliche Auseinandersetzung in Köln verwickelt gewesen war, bei der er auf zwei Mitarbeitende der DB Sicherheit eingeschlagen haben soll.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.