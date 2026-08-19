Die größte Filmschau der Region beginnt mit einer Komödie. Knackt das Festival wieder die Marke von 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern?

Ludwigshafen (dpa) – Mit dem Eröffnungsfilm «Plötzlich Schwiegervater» startet das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen heute Abend (18.30 Uhr) in sein 22. Jahr. Erwartet werden in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz dazu unter anderem Schauspieler Uwe Ochsenknecht sowie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU).

Die bis zum 6. September laufende Filmschau gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Insgesamt sind auf dem Festival 74 Produktionen inklusive Kinderfilmen zu sehen. 13 Streifen konkurrieren um den Filmkunstpreis. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge mehr als 135.000 Kinofans auf die Parkinsel im Rhein an der Grenze zu Baden-Württemberg. Damit gilt Ludwigshafen als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale.

Das Festival läuft in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten. An den 19 Tagen werden mehrere Gäste ausgezeichnet, etwa Regisseur Volker Schlöndorff («Die Blechtrommel») mit einem Ehrenpreis. Preise für Schauspielkunst gehen an Annette Frier, Christian Berkel und Christian Redl. Zum Abschluss (5.9.) vergibt eine Fachjury den Filmkunstpreis und das Publikum den Rheingold-Preis.