Preis in der Pfalz
Festival des deutschen Films geht zu Ende
Das Festival des Deutschen Films
Die Filmschau läuft in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten. (Archivbild)
Joachim Ackermann. DPA

Die Veranstaltung auf einer Insel im Rhein gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Wer erhält zum Abschluss die begehrten Trophäen?

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – Das 22. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen kürt am heutigen Samstag (19.00 Uhr) seine Sieger. Um den Filmkunstpreis konkurrieren 13 Streifen. Insgesamt präsentierten sich 74 Produktionen inklusive Kinderfilmen seit dem 19. August in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.

Das Festival gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge mehr als 135.000 Kinofans auf die Parkinsel im Rhein an der Grenze zu Baden-Württemberg. Damit gilt Ludwigshafen als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale.

Die Filmschau läuft in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten. In diesem Jahr erhielten Annette Frier, Christian Berkel und Christian Redl bereits Einzelpreise für Schauspielkunst. Regisseur Volker Schlöndorff («Die Blechtrommel») wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

© dpa-infocom, dpa:260905-930-636288/1

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