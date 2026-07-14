Rund 135.000 Besucher hatte die Filmschau auf einer Insel im Rhein im vergangenen Jahr. Die 22. Ausgabe startet bald. Was bereits bekannt ist.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Regisseur Volker Schlöndorff (87, «Die Blechtrommel») erhält den Ehrenpreis des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen (19. August bis 6. September). Mit der Auszeichnung verbeuge man sich vor der Leistung des Regisseurs, Autors und großen Kinokünstlers, teilten die Veranstalter in Rheinland-Pfalz mit. Die Auszeichnung soll am 28. August überreicht werden.

Der in Wiesbaden geborene Schlöndorff freut sich auf die Filmschau. «Das Festival auf der Rheinaue ist nicht nur aus Heimatgefühlen eines Rheingauers, sondern wegen des begeisterten Publikums und der Schönheit des Ortes immer wieder willkommen für eine Sommernacht», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Wer die drei Preise für Schauspielkunst erhält

Eröffnet wird der 22. Jahrgang mit der Komödie «Plötzlich Schwiegervater», erwartet wird dazu unter anderem Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Insgesamt sind auf dem Festival 74 Produktionen inklusive Kinderfilmen zu sehen. 13 Streifen konkurrieren um den Filmkunstpreis. Die Preise für Schauspielkunst gehen in diesem Jahr an Annette Frier, Christian Berkel und Christian Redl.

Das Festival auf einer Insel im Rhein an der Grenze zu Baden-Württemberg mit mehr als 1.000 Plätzen in Zeltkinos und einem Freiluftkino gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 135.000 Menschen. Damit gilt Ludwigshafen als das besucherstärkste deutsche Filmfestival nach der Berlinale.