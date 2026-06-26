Passend zum sommerlichen Wetter beginnen im Saarland die Sommerferien. Bis Anfang August heißt es für sie: keine Hausaufgaben, keine Noten, keine Schule.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für 124.496 Schülerinnen und Schüler im Saarland endet mit dem Beginn der Sommerferien am heutigen Freitag das Schuljahr.

Nach Angaben des saarländischen Bildungsministeriums starten 97.348 Kinder und Jugendliche aus allgemeinbildenden Schulen in die Ferien. Darunter sind 35.728 Kinder an Grundschulen. Hinzu kommen 27.148 Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen.

Ihre ersten Sommerferien als Grundschüler erleben demnach 8.915 Erstklässlerinnen und Erstklässler. Auch für die rund 10.400 Lehrkräfte der 337 Schulen des Saarlandes beginnt nun die sommerliche Urlaubszeit. Der erste Schultag nach den Sommerferien ist der 10. August.