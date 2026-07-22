Neue Wanderwege, Gratis-Eintritt in Burgen und Abkühlung im Kratersee: Wer Urlaub vor der Haustür macht, muss sich in Rheinland-Pfalz nicht langweilen.

Mainz (dpa/lrs) – Und schon ist wieder Halbzeit bei den Sommerferien. Wer jetzt noch nach Ideen für die letzten freien Wochen sucht, muss keine Last-Minute-Reise buchen: Rheinland-Pfalz hat diesen Sommer einige Freizeit-Angebote. Darunter sind neue Wander- und Radwege oder der Gratis-Eintritt in Burgen und Schlösser. Ein paar Tipps für alle Daheimgebliebenen oder Reiserückkehrer:

Neue Wanderwege in Rheinland-Pfalz

Gute Nachrichten für alle, die ihren Urlaub am liebsten in der Natur verbringen: Es gibt in diesem Jahr gleich mehrere neue Wanderwege zu entdecken. Im Ahrtal etwa wurden im Frühjahr die sogenannten Ahrschleifen geöffnet. Sieben Routen warten dort auf Wanderer: drei kurze Spazierwanderwege, die vor allem auf Familien ausgelegt sind, sowie vier längere Rundwanderwege. Die Strecken bieten unter anderem Aussichten auf Weinberge und die Ahr.

In Rheinhessen sind fünf weitere «Hiwweltouren» hinzugekommen. Die Rundwanderwege führen durch Hügellandschaften, Weinberge, Streuobstwiesen und Naturschutzgebiete. An klaren Tagen können Wandernde je nach Route zum Beispiel bis in den Taunus, den Hunsrück oder die Pfalz schauen.

In der Eifel werden jene fündig, die auf der Suche nach etwas Action sind: In Neuerburg hat in diesem Jahr ein neuer Klettersteig eröffnet. Auf über vier Kilometern verbindet die Rundroute sechs Kletterpassagen, die rund um die Stadt liegen. Die Felspartien liegen unter anderem an Wasserfällen, einem alten Eisenbahntunnel oder an der Burg Neuerburg.

Radeln auf Rundrouten

Aber auch mit dem Rad gibt es in Rheinland-Pfalz neue Strecken zu entdecken. Ebenfalls in der Eifel gibt es eine neue Erlebnisradroute, die auf 23 Kilometern durch die Vulkanlandschaft verläuft. Die «Vulkanschleife Basalt» führt durch ehemalige Basaltlava-Steinbrüche, vorbei an auffälligen Felsformationen, Streuobstwiesen und weiten Ausblicken. Der Start der Rundroute liegt in Mendig.

Im Ahrtal schreitet das Comeback des Ahr-Radwegs voran. Die Flutkatastrophe 2021 hatte die Route weitgehend zerstört, einige Abschnitte befinden sich weiterhin im Wiederaufbau. Doch im Juni wurde der über acht Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Stadtteil Walporzheim und dem Ortsteil Laach wieder freigegeben. Damit ist die Strecke jetzt zwischen Laach und Sinzig befahrbar, allerdings noch mit einigen beschilderten Umleitungen.

Gratis-Eintritt für Burgen und Museen

Kultur hat Rheinland-Pfalz ebenfalls zu bieten. Dabei lohnen sich Familienausflüge zu Burgen und Museen bis zum 9. August besonders: Der Eintritt zu den drei Landesmuseen in Mainz, Koblenz und Trier sowie zu den landeseigenen Burgen und Schlössern ist bis dahin kostenlos für unter 18-Jährige. Dazu zählen unter anderem die Festung Ehrenbreitstein und das Schloss Stolzenfels in Koblenz, die Reichsburg Trifels in Annweiler oder das Zentrum der Antike Trier.

Für Burg- und Mittelalter-Fans gibt es aber auch darüber hinaus besondere Angebote. Auf der Ehrenburg bei Brodenbach etwa können Besucher aktuell sonntags ihre Fähigkeiten beim Bogenschießen, Schmieden oder am Katapult unter Beweis stellen. Musiker und Gaukler sorgen außerdem für Stimmung.

Abkühlung in der Natur

Wenn die Hitze zurückkommt, ist für Abkühlung ebenfalls gesorgt – nicht nur im Schwimmbad. Ein Naturfreibad gibt es beispielsweise am Meerfelder Maar in der Eifel. Dort können Besucherinnen und Besucher in einem erloschenen Vulkan schwimmen, der über die Jahrtausende zu einem Kratersee geworden ist.

An anderen Badestellen in der Natur kommt hingegen Strand-Feeling auf. In Rheinhessen etwa gibt es am Altrheinsee Eich einen Sandstrand, an dem Badegäste sich nach einer Runde im Wasser entspannen können. Auch kleine Schlauchboote und Stand-up-Paddling sind dort erlaubt.

Ein Ausflug an den Herthasee im Lahntal bietet sowohl im Wasser als auch an Land etwas Abwechslung. Der See hat eine Badeinsel zu bieten, während im Trockenen unter anderem Beachvolleyball und Tischtennis gespielt werden können. Zudem übernimmt hier die DLRG während der Sommeröffnungszeiten die Badeaufsicht.