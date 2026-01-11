Felsbrocken auf Landstraße 431 – Straße gesperrt

Zwei massive Felsbrocken blockieren die L431 bei Nackenheim. Die Polizei hat die Straße vorsorglich gesperrt – eine Durchfahrt ist aktuell nicht möglich.

Nackenheim (dpa/lrs) – Auf der Landesstraße 431 zwischen Nackenheim und dem Bahnübergang B9 liegen zwei große Felsbrocken auf der Straße. Wie die Polizei mitteilte, sind beide Felsen mehrere hundert Kilogramm schwer. Die L431 wurde bereits gestern Abend bis auf weiteres für jeglichen Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt, da weitere Felsbrüche nicht ausgeschlossen werden können.

Die Abfahrt von der B9 und der Ortsausgang Nackenheim sind gesperrt. Auch eine Durchfahrt aus dem Kiliansweg auf die L431 ist nicht möglich.