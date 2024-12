Feiertage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trüb und mild

Offenbach (dpa/lrs) – Die Weihnachtstage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden größtenteils trüb und recht mild – von weißer Weihnacht ist keine Spur. An Heiligabend ist ab dem Mittag bei maximal sechs Grad mit leichtem Regen zu rechnen, in höheren Lagen werden maximal zwei Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Nachdem es dann in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag bei örtlich gefrierendem Regen vor allem zwischen Hunsrück und Pfälzer Wald glatt auf den Straßen werden kann, sagt sich am Mittwoch bei höchstens sieben Grad Sprühregen an.

Am zweiten Feiertag dürfte es bei maximal neun Grad noch etwas milder werden, Niederschläge sind dann kaum noch zu erwarten. Richtung Süden kann zum Abschluss des Festes auch mal die Sonne herauskommen.