Feiertag schießt Saarbrücken gegen Mannheim zum Sieg

Saarbrücken (dpa/lrs) – Neuzugang Stefan Feiertag hat beim 1. FC Saarbrücken einen Traumeinstand in der 3. Liga gefeiert. Der erst vor wenigen Tagen als Ersatz für Kai Brünker verpflichtete Stürmer aus Österreich erzielte beim 2:1 (2:1) der Saarländer gegen Waldhof Mannheim beide Tore für die Hausherren, die damit nach dem kleinen Rückschlag zuletzt wieder siegreich waren.

Der 23-Jährige traf bereits in der ersten Minute und legte in der sechsten Minute nach. Arianit Ferati (41./Foulelfmeter) schaffte für die abstiegsgefährdeten Gäste nur den Anschlusstreffer. Durch den Erfolg rückte der FCS mit 41 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Dynamo Dresden heran und mischt weiter um den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga mit.

Saarbrücken erwischte einen Blitzstart. In der furiosen Anfangsphase gelang fast alles. In der Defensive gerieten die Hausherren gegen biedere Mannheimer kaum in Gefahr. Die Saarländer gingen relativ schnell in den Verwaltungsmodus über, ohne Räume zu öffnen. Der Elfmeter war eher schmeichelhaft. Nach der Pause war Saarbrücken mit ein paar Kontern gefährlich, ließ die Möglichkeiten aber liegen. Waldhof hatte nichts entgegenzusetzen.