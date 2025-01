Feiernde beschießen Menschenmenge mit Feuerwerk

In Saarbrücken treffen sich 300 Menschen, um den Jahreswechsel zu feiern. Doch einige von ihnen zielen mit Feuerwerkskörpern in die Menge.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Saarbrücken mit Feuerwerkskörpern in eine Menschenmenge geschossen. Eine Person sei dadurch im Gesicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Auf dem Rabbiner-Rülf-Platz in der Innenstadt hatten sich demnach zum Jahreswechsel etwa 300 Menschen versammelt, von denen einige gezielt die Menge beschossen. Rettungskräfte brachten die Verletzte den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Polizei sei mit 30 Beamten im Einsatz gewesen.