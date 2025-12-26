Fehler von Fahranfängern: Abstand und Geschwindigkeit

Geht die Zahl der Verkehrsunfälle zurück, bei denen die jungen Fahrerinnen und Fahrer die Hauptverursacher sind? Prävention und Information zu Drogen und Alkohol im Straßenverkehr sollen unterstützen.

Mainz (dpa/lrs) – Die drei häufigsten Unfallursachen von Fahranfängern in Rheinland-Pfalz sind ungenügender Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit und Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren. Das teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion in Mainz mit.

In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden rund 79 800 Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz registriert. Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sei in diesem Zeitraum in mehr als 10.000 Fällen Hauptverursacher eines Verkehrsunfalls gewesen.

Die überwiegende Zahl der Unfälle in dieser Altersgruppe sei mit einem Auto verursacht worden, sagte Ebling. In den Jahren 2023 und 2024 waren insgesamt mehr als 18.000 Verkehrsunfälle von den Fahranfängern in Rheinland-Pfalz registriert worden.

Der Innenminister verwies auf Präventionsprogramme extra für junge Fahrerinnen und Fahrer wie «Crash Kurs RLP – Realität erfahren. Echt hart», regelmäßige Informationsstände zur Verkehrssicherheit sowie spezielle Vortragsangebote etwa zu Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.