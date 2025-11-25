Fehlalarm löst Großeinsatz bei Arbeitsagentur aus

Wegen eines vermeintlichen Amokalarms ist die Polizei mit vielen Kräften vor Ort. Am Ende gibt es Entwarnung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Amokalarm im Gebäude der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Nach den Ermittlungen gehe man derzeit davon aus, dass der Alarm durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, teilte die Polizei mit. Wie genau, müsse noch geklärt werden.

Die Polizei hatte das Gebäude durchsucht. Dabei habe es keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage gegeben. Mitarbeiter wurden herausgeführt, der Bereich um das Gebäude war abgesperrt.

Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen sowie das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen bleiben nach eigenen Angaben den Tag über auch für terminierte Gespräche geschlossen.