Stefan Thoma ist neuer FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz. Mit 53 Prozent setzte er sich gegen zwei Mitbewerber durch und kündigt ambitionierte Ziele für die Partei an.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische FDP hat Stefan Thoma zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Thoma erhielt rund 53 Prozent der gültigen Stimmen, wie das Tagungspräsidium in Bad Kreuznach mitteilte. Damit setzte er sich gegen die weiteren Kandidaten David Dietz und Bernhard Busch durch. Auf Dietz entfielen demnach rund 41 Prozent der Stimmen, Busch erhielt knapp 3 Prozent.

Der 37-jährige Thoma ist seit einem Jahr Landtagsabgeordneter, er übernahm das Mandat des verstorbenen Justizministers Herbert Mertin. Vor seiner Zeit im Landtag arbeitete er als Lehrer. In seiner Vorstellungsrede legte Thoma einen klaren Schwerpunkt auf Meinungsfreiheit und Sicherheit, zugleich kündigte er einen Kampf um den Wiederaufstieg der FDP an. «Wir wollen in spätestens 3 Jahren wieder in den Bundestag einziehen, wir wollen in spätestens 5 Jahren wieder in den Landtag einziehen», sagte er in Bad Kreuznach.

Nötig wurde die Wahl eines neuen Vorsitzenden nach dem angekündigten Rückzug der bisherigen Landesvorsitzenden Daniela Schmitt. Nach der Wahl im März hatte Schmitt angekündigt, den Parteivorsitz abzugeben. Die Amtszeit des neu gewählten Vorstands endet regulär im kommenden Frühjahr.