FCS verkleinert Trainerstab weiter – Co-Trainer muss gehen

Nach der Trennung von Trainer Schwartz muss in Saarbrücken auch dessen zweiter Co-Trainer gehen. Der Drittligist setzt vorerst auf eine interne Lösung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken räumt im Trainerstab weiter auf. Nachdem bereits Cheftrainer Alois Schwartz und Co-Trainer Dimitrios Moutas den Club verlassen haben, trennen sich die Saarländer mit sofortiger Wirkung auch vom nächsten Co-Trainer Yannic Thiel. Er war im Sommer 2022 als Wunschkandidat von Manager Rüdiger Ziehl zum Verein gekommen.

Schwartz und der FCS hatten sich nach acht sieglosen Spielen nacheinander am Dienstag in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Bis zur Winterpause soll Sportdirektor Jürgen Luginger interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Aktuell stehen die ambitionierten Saarbrücker auf Rang zwölf der Tabelle.