Der nigerianische Stürmer Dickson Abiama hat sich beim 1. FC Kaiserslautern bisher nicht durchsetzen können. Bei einem Drittligisten soll er nun Spielpraxis sammeln.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat zum Ende der Wintertransferphase noch Dickson Abiama an den Drittligisten Rot-Weiss Essen verliehen. Der 27 Jahre alte Angreifer kam in der laufenden Zweitliga-Saison zwar elfmal zum Zug, meist waren es aber Kurzeinsätze.

«Dickson hat in der bisherigen Saison nicht die Spielminuten absolviert, die sich beide Seiten vorgestellt haben. Deshalb haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass eine Leihe die beste Lösung ist, ihm mehr Spielpraxis zu bieten», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos in einer Clubmitteilung.