FCK unter Flutlicht gegen Darmstadt – Mainz nur nachmittags

Mainz (dpa/lrs) – Der FC Bayern München ist am 14. Dezember (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 zu Gast. Das ergaben die zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL). Das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt zum Jahresabschluss findet am 21. Dezember (15.30/Sky) statt.

Ins neue Kalenderjahr starten die Rheinhessen am 11. Januar (15.30 Uhr) mit der Partie gegen den VfL Bochum. Es folgen am 14. Januar (20.30 Uhr) bei Meister Bayer 04 Leverkusen und am 19. Januar (15.30) beim 1. FC Union Berlin zwei Auswärtsspiele. Danach steht am 25. Januar (15.30 Uhr) ein Heimspiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart an.

In der 2. Liga duellieren sich der 1. FC Kaiserslautern und Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 am 14. Dezember (20.30 Uhr) unter Flutlicht. Das Jahr schließen die Roten Teufel mit dem Match gegen den 1. FC Köln am 22. Dezember (13.30 Uhr) ab. Nach dem Jahreswechsel eröffnet der FCK den 19. Spieltag am 24. Januar mit einem Abendspiel (18.30 Uhr) in Fürth. Die SV Elversberg hat ebenfalls ein Flutlichtspiel zugesprochen bekommen. Am 20. Dezember empfangen die Saarländer um 18.30 Uhr den FC Schalke 04.