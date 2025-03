FCK übernimmt nach Remis gegen Elversberg Tabellenführung

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen, eine noch bessere Ausgangsposition aber aus der Hand gegeben. Vor 49.068 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion trennte sich der FCK von der SV Elversberg 1:1 (1:0).

Lautern liegt damit nun einen Punkt vor dem Hamburger SV, der am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf spielt. Elversberg bleibt Tabellensechster, liegt nur einen Zähler hinter dem Relegationsplatz und ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen.

FCK-Torjäger Ragnar Ache brachte die Hausherren mit einem sehenswerten Abschluss kurz vor der Pause (41. Minute) in Führung. Elversbergs Muhammed Damar sorgte für den verdienten Ausgleich (75.).

Hanslik an die Latte

In einem von Beginn an intensiv geführten Spiel war Kaiserslautern in der ersten Hälfte das bessere Team und hätte nach 19 Minuten in Führung gehen müssen, doch Daniel Hanslik traf nur die Latte. Elversberg kam nur ein einziges Mal gefährlich vor das gegnerische Tor: FCK-Keeper Julian Krahl konnte einen Abschluss von Lukas Petkov aber abwehren.

Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof hatte deutlich mehr zu tun und entschärfte in der 33. Minute einen Hanslik-Schuss zur Ecke. Acht Minuten später war er dann gegen Ache machtlos.

Damar belohnt Elversberg

Nach Wiederbeginn waren die Gäste spielbestimmend und drängten auf den Ausgleich. Krahl parierte gegen Fisnik Asllani (63.), noch besser war seine Tat gegen den alleine vor ihm auftauchenden Petkov vier Minuten später.

Nach einer Unstimmigkeit in der FCK-Hintermannschaft war es Damar, der die Elversberger für den Auftritt in der zweiten Hälfte mit dem Punktgewinn belohnte.