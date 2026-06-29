Jan Elvedi erhält beim 1. FC Kaiserslautern eine neue Chance, andere Leih-Rückkehrer sind aber außen vor. In der Innenverteidigung und im Angriff wollen sich die Pfälzer noch verstärken.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einer rund eineinhalbstündigen Trainingseinheit und Rückkehrer Ivan Prtajin ist der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. 500 Fans sahen dabei im Fritz-Walter-Stadion auch die bislang drei externen Neuzugänge Ibrahim Kanaté, Thierry Tazemeta und Yannick Onohiol sowie der nach einjähriger Ausleihe fest verpflichtete Paul Joly.

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht war froh, dass es wieder auf dem Rasen losging. «Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man in die Vorbereitung startet. Es gibt dann diese gewisse Spannung», sagte der 52-Jährige. «Wir hatten letzte Woche schon eine Leistungsdiagnostik. Heute ging es auf den Platz. Wir spielen jetzt endlich wieder Fußball.»

Innenverteidiger dringend gesucht

Sportdirektor Marcel Klos zufolge will der Fußball-Zweitligist weiter auf dem Transfermarkt aktiv sein, konkrete Vorstellungen konnte er auch schon präsentieren: «Wir haben noch einige Themen auf dem Zettel. Gerade in der Innenverteidigung wird nach dem Abgang von Luca Sirch noch etwas passieren müssen. Und auch offensiv wollen wir uns professionell absichern, weil wir bei Ivan Prtajin noch nicht genau wissen, wann er wieder voll zur Verfügung steht.»

Immerhin: Der kroatische Stürmer, der im Januar einen Achillessehnenriss erlitten hatte, drehte unter dem Applaus der Zuschauer einige Runde.

Neue Chance für Jan Elvedi

Von den Akteuren, die in der vergangenen Saison zu anderen Vereinen ausgeliehen waren, stand nur Jan Elvedi mit auf dem Platz. Dieser soll laut Lieberknecht eine neue Chance in der Pfalz erhalten. Der 29 Jahre alte Schweizer war zur SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

Dagegen haben Jannik Mause, Dickson Abiama, Frank Ronstadt und Faride Alidou in Kaiserslautern keine Zukunft. Sie werden die Vorbereitung laut Sportdirektor Klos nicht mit der Profimannschaft absolvieren, trainieren vorerst beim Regionalliga-Team und sollen sich neue Clubs suchen. Das dürfte auch für Mahir Emreli gelten, der wie Naatan Skyttä nach Länderspieleinsätzen am Ende der vergangenen Saison noch eine Woche länger Urlaub hat.

Bereits am kommenden Wochenende bestreiten die Roten Teufel zwei Testspiele: Am Samstag (12:00 Uhr) geht es in Salmrohr gegen eine Fanauswahl, am Sonntag (15.00 Uhr) gastiert der FCK bei Achtligist TSG Kaiserslautern.