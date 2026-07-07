2. Fußball-Bundesliga
FCK startet mit zwei Samstagabend-Spielen
Torsten Lieberknecht
Abendprogramm zum Zweitliga-Start: FCK-Coach Torsten Lieberknecht. (Archivbild)
Robert Michael. DPA

Die ersten beiden Spieltage in der zweiten Liga stehen nun genau fest: Wann der 1. FC Kaiserslautern bei seinem knackigen Auftaktprogramm in Wolfsburg und gegen den KSC ran muss.

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Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern startet mit einem Flutlichtspiel am Samstagabend in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Die Partie beim Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg findet am 8. August um 20.30 Uhr statt und wird von Sky und RTL übertragen, wie aus der zeitgenauen Ansetzung hervorgeht.

Auch erstes Heimspiel am Samstagabend

Sein erstes Heimspiel auf dem Betzenberg gegen den Südwestrivalen Karlsruher SC bestreitet die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht ebenfalls an einem Samstagabend – eine Woche später am 15. August (20.30 Uhr/Sky und RTL).

Die Eröffnungspartie der Spielzeit 2026/27 steht am 7. August zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC an, wie bereits mit der Veröffentlichung der Spielpläne seit vergangener Woche feststeht.

© dpa-infocom, dpa:260707-930-345974/1

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