FCK startet in Vorbereitung: Zwei Neue sollen kommen

Zwei Wochen vor Beginn der Rückrunde ist der 1. FC Kaiserslautern noch auf der Suche nach Verstärkungen. Auf ein Trainingslager verzichten die Pfälzer in diesem Winter.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat mit dem ersten Mannschaftstraining die Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Die Pfälzer verzichten in diesem Jahr auf ein Winter-Trainingslager und absolvieren die gesamte Vorbereitung bis zum ersten Spiel gegen Hannover 96 am 18. Januar (13.30 Uhr) in Kaiserslautern.

«Wir haben hier Top-Bedingungen und das ist für uns das gewohnte Umfeld. Wir spielen in zwei Wochen bei ähnlichen Temperaturen und haben dann keine Adaptionszeit», erklärte Sportdirektor Marcel Klos die Gründe für diese schon vor einigen Wochen getroffene Entscheidung.

Trainer Torsten Lieberknecht zeigte sich zufrieden mit der Verfassung seiner Mannschaft nach der kurzen Pause. «Die Jungs mussten ein paar Läufe absolvieren, da waren die Augen schon groß. Uns war wichtig, dass wir zwischen den Jahren schon vieles abarbeiten, um hier jetzt eher komplexere Dinge zu trainieren», sagte der 52-Jährige nach der ersten Einheit des neuen Jahres.

Zwei Transfers im Blick

Die kurze Vorbereitungszeit will der Coach nutzen, um an verschiedenen Aspekten des Spiels zu arbeiten. «Wir haben noch einige Themen, die wir in der kurzen Zeit versuchen, in die Mannschaft reinzubringen. Wir wollen unter anderem vermitteln, dass wir neben unserem hohen Pressing auch aus einer zweiten Grundordnung agieren können», konkretisierte Lieberknecht die Schwerpunkte.

In der Wintertransferperiode, die bis 2. Februar dauert, steht die Verpflichtung eines Stürmers und eines Innenverteidigers ganz oben auf der Liste. «Wir hatten in der Vorrunde in der Offensive einige Verletzte, sondieren den Markt und haben Interesse, vorne noch mal nachzujustieren», sagte Sportdirektor Klos.

Auch in der Abwehr ist der FCK auf der Suche nach Verstärkung. Grund dafür ist eine erneute Verletzung des vom FC Brentford ausgeliehenen Innenverteidigers Jisoo Kim, die dieser im Reha-Training in England erlitt. «Wir müssen mal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und ob wir auf dieser Position noch mal etwas machen», sagte Klos.

Kader soll kleiner werden

Im Gegenzug soll der Kader aber auch noch verkleinert werden. Spieler, die in der Hinrunde kaum zum Einsatz kamen, sollen abgegeben werden. «Wir haben mit den Betreffenden schon vor der Winterpause gesprochen. Auch da gab es schon Tendenzen. Die Situation für einige Spieler ist diesbezüglich eigentlich klar», sagte Klos.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Simon Asta und Kenny Prince Redondo, die nach langen Verletzungspausen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Hoffnung besteht auch bei Top-Torjäger Ivan Prtajin und seinem Sturmkollegen Mahir Emreli, die nach ihren Verletzungen bald wieder ins Team zurückkehren könnten. Beide trainieren zunächst noch individuell.

«Es sieht gut aus. Wir werden bei beiden Spielern noch mal einige Testungen haben. Sie könnten in den kommenden zwei bis drei Wochen wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen», sagte Klos.