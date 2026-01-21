Atanas Chernev kommt aus Portugal zum 1. FC Kaiserslautern. Der Zweitligist setzt große Hoffnungen in den 23 Jahre alten Bulgaren.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der bulgarische Nationalspieler Atanas Chernev wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 23-Jährige kommt vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora, wie der FCK mitteilte. Medienberichten zufolge sollen die Pfälzer eine Kaufoption für den Innenverteidiger besitzen.

Chernev, der bislang zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft Bulgariens absolviert hat, soll der Abwehr des FCK mehr Stabilität verleihen. «Mit der Verpflichtung von Atanas Chernev ist es uns gelungen, uns in der Defensive mit einem Spieler zu verstärken, der sehr gut in unser gesuchtes Profil passt», erklärte Kaiserslauterns Sportdirektor Marcel Klos.

Klos über Zugang Chernev: Bringt Wucht mit

Der Verteidiger, der seine fußballerische Ausbildung vor allem bei seinem Heimatverein Botev Plodviv absolvierte, spielte zwischenzeitlich auch für die U19 des spanischen Clubs FC Getafe.

Seit dem vergangenen Sommer steht er bei Estrela Amadora unter Vertrag. «Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist», sagte Klos über Chernev.