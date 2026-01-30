Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich für das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem dänischen Verteidiger Jacob Rasmussen. Der 28-Jährige wechselt vom österreichischen Top-Club RB Salzburg auf den Betzenberg. Zu den Vertragsdetails machten die Pfälzer keine Angaben.

«Mit Jacob gewinnen wir einen Spieler dazu, der uns mit seinen Qualitäten weiterentwickeln kann. Dazu zählen seine Kopfballstärke und seine Spielintelligenz. Außerdem verfügt er aufgrund seiner Erfahrung im internationalen Bereich über eine starke Mentalität und Führungsqualitäten auf und neben dem Platz», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

Rasmussen spielte in seiner Karriere unter anderem auch für den AC Florenz und Feyenoord Rotterdam. Für Salzburg absolvierte er in dieser Saison neben 16 Ligaspielen auch sechs Partien in der Europa League, vier Spiele in der Champions-League-Qualifikation sowie drei Begegnungen bei der Club-WM.

Dagegen verlässt Innenverteidiger Jan Elvedi den viermaligen deutschen Meister auf Leihbasis zum Zweitliga-Rivalen SpVgg Greuther Fürth. Der 29 Jahre alte Schweizer war im Sommer 2023 vom SSV Jahn Regensburg auf den Betzenberg gekommen und hat 86 Pflichtspiele für den FCK absolviert. Zuletzt gehörte er aber nicht mehr zur Stammformation.

«In der bisherigen Saison habe ich nicht so häufig auf dem Platz gestanden, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Schritt nach Fürth zu machen, um dort wieder in meinen Spielrhythmus zu finden», sagte Elvedi. Er hoffe, dass er in einem halben Jahr gestärkt nach Kaiserslautern zurückkehre.