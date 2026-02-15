Mehrere Jahre lang war Thomas Hengen der alleinige Verantwortliche in der Geschäftsführung des FCK. Jetzt bekommt er einen Ex-Elversberger an die Seite gestellt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Marc Strauß wird vom 1. Juli an kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC Kaiserslautern. Dies geschehe im Zuge der weiteren Professionalisierung, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Strauß war zuletzt bei der SV Elversberg als Vorstandsmitglieds für Verwaltung und Vereinsentwicklung freigestellt worden.

Seit 2021 agierte Thomas Hengen als alleiniger Geschäftsführer beim Fritz-Walter-Club. «Er hat in dieser Zeit mit seinem Team unter erschwerten Rahmenbedingungen die Auswirkungen des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung und der Corona-Pandemie bewältigt und eine finanzielle Stabilisierung erreicht», erklärte der FCK. Der Ex-Profi bekommt nun einen Fachmann zur Seite gestellt.