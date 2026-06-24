Ein junger, schneller Stürmer soll dem 1. FC Kaiserslautern weiterhelfen. Was sich die Pfälzer von Ibrahim Kanaté versprechen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit dem malischen Nachwuchsnationalspieler Ibrahim Kanaté verstärkt. Der 19 Jahre alte Linksaußen kommt nach Angaben des Fußball-Zweitligisten auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht.

Dort kam Kanaté auch in der Jupiler Pro League sowie in Qualifikationsspielen zur Conference League und Europa League zum Einsatz. «Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.