FCK: Hält die Topform auch gegen das Klose-Team?

Kaiserslautern und Nürnberg sind in der zweiten Liga im Formhoch. Jetzt treffen die beiden Traditionsclubs aufeinander - FCK-Coach Anfang freut sich auf ein besonderes Wiedersehen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Für den 1. FC Kaiserslautern und Trainer Markus Anfang gibt es am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein Wiedersehen mit Miroslav Klose. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen gastiert der Fußball-Zweitligist aus der Pfalz beim zuletzt ebenfalls formstarken 1. FC Nürnberg. Dabei trifft Anfang auf seinen ehemaligen Mitspieler, mit dem er von 2002 bis 2004 in Lautern zusammenspielte.

«Das ist aber schon lange vorbei. Wir haben uns zuletzt mal in einem Trainingslager in Spanien gesehen. Ich hatte in den vergangenen Jahren keinen engeren Kontakt zu ihm», sagte der FCK-Coach über den Club-Kollegen und Weltmeister von 2014. «Ich freue mich aber, ihn mal wieder zu sehen und freue mich umso mehr, wenn wir die drei Punkte mitnehmen.»

Lautern ohne Kapitän Marlon Ritter

Trotz der zuletzt guten Punkteausbeute müsse man aber auch den Finger in die Wunde legen, mahnte Anfang: «Wir können nicht wie gegen Magdeburg einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Die Nürnberger haben zuletzt gezeigt, dass sie Tore schießen können.»

Bei der Partie in Nürnberg, zu der der FCK von knapp 4.000 Fans begleitet wird, muss Anfang auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Neben den schon länger verletzten Hendrick Zuck und Philipp Klement fallen auch Jannis Heuer (Muskelfaserriss), Kapitän Marlon Ritter (Adduktorenprobleme) und Jean Zimmer (Rückenprobleme) weiter aus. Almamy Touré hat zwar wieder das Training aufgenommen, ist aber noch keine Option.