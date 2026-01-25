Der 1. FC Kaiserslautern sieht im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 nach einer 2:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus. FCK-Coach Lieberknecht ist nach dem Remis angefressen, aber auch stolz.

Gelsenkirchen (dpa/lrs) - Trainer Torsten Lieberknecht brüllte seinen Frust nach einer vertanen Chance des 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegsrennen gegenüber seinen Spielern heraus. Nach einer couragierten Auswärtsleistung und einer dramatischen Schlussphase mussten sich die hadernden Pfälzer beim FC Schalke 04 trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (0:0) begnügen.

«Also, wenn heute einer sauer sein kann, dass man das Spiel nicht gewinnt, dann sind es definitiv wir vom FCK», sagte Lieberknecht nach dem Unentschieden im Duell mit dem Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.

Nach einem Doppelpack von Stürmer Ivan Prtajin sahen die Roten Teufel schon wie der sichere Sieger aus (61. Minute/84.). Doch danach habe sich die Mannschaft «zu euphorisch» präsentiert, kritisierte Lieberknecht beim Pay-TV-Sender Sky. Schalkes Star-Zugang Edin Dzeko bei seinem Debüt (87.) und Kenan Karaman (90.) retteten S04 am 19. Spieltag zumindest einen Zähler.

Lieberknecht ist trotzdem stolz

Der FCK verpasste es damit, wieder den Anschluss an die Aufstiegsränge herzustellen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt sechs Punkte. Schalke bleibt Tabellenführer und liegt weiter acht Zähler vor Lautern.

Die Mannschaft sei natürlich «sauer» über den hergegebenen Sieg, berichtete Lieberknecht. Nach dem Schock in der Schlussphase gab sich der 52-Jährige jedoch kämpferisch. «Aber wenn einer meint jetzt heute, den Kopf wirklich eine Woche lang in den Sand zu stecken und nur Trübsal zu blasen, der hat ein ganz großes Problem mit mir», äußerte er. Lieberknecht sei stolz auf die «fußballerische Leistung» der Spieler.

Zunächst kaum Höhepunkte

Von Beginn an sahen die 62.077 Zuschauer in der Schalker Arena eine Partie, die von hohem Einsatz und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Spielerischen Glanz gab es kaum.

Die erste Chance hatte Hasan Kurucay für die Hausherren. Den stark platzierten Kopfball lenkte FCK-Torwart Julian Krahl per Glanztat noch gerade so über die Latte (14.). Auf der Gegenseite verhinderte S04-Keeper Loris Karius gegen Marlon Ritter das 0:1 (32.).

Spektakel in der Schlussphase

Nach der Einwechslung von Prtajin in der 61. Minute wurde die Partie deutlich unterhaltsamer. Der Angreifer sorgte wenige Sekunden danach für die Führung - und erhöhte später sogar. Doch die Schalker um Dzeko, der in der 67. Minute eingewechselt wurde, holten nach einer wilden Schlussphase noch einen Punkt.