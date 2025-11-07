FCK empfängt formstarkes Hertha BSC: Krahl wieder im Tor

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht schwärmt von der Unterstützung der Fans. Gegen Hertha BSC soll diese Energie helfen, die Berliner Siegesserie zu beenden.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Stammkepper Julian Krahl kehrt im Zweitliga-Topspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC ins Tor der Pfälzer zurück. Wie FCK-Trainer Torsten Lieberknecht erklärte, habe Krahl seinen Infekt auskuriert und werde wieder spielen. «Hertha hat zuletzt Stabilität gefunden, genauso wie wir», sagte Lieberknecht. «Ich erwarte ein sehr emotionales Spiel, das brauchen wir auch.»

Das Fritz-Walter-Stadion ist am Samstag (20:30 Uhr Sky/RTL) erneut fast ausverkauft. «Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich glaube, das Gefühl ist bei allen: Jeder weiß, dass das, was wir aktuell bei jedem Heimspiel, aber auch auswärts erleben dürfen, etwas ganz Besonderes ist», sagte der 52 Jahre alte Lieberknecht. «Wenn ich an Düsseldorf zurückdenke – da waren 12 bis 13.000 FCK-Fans im Stadion, dann ist das ein totales Privileg, aber gleichzeitig auch eine Verantwortung.»

Hertha BSC kommt formstark nach Kaiserslautern. Die Berliner gewannen ihre vergangenen drei Pflichtspiele in Folge. «Sie haben natürlich Qualität, vor allem in der Achse mit vielen erfahrenen Spielern. Dazu kommt eine gefährliche Offensive. Die müssen wir eindämmen», sagte Lieberknecht.

Am Samstag muss der Trainer neben den Langzeitverletzten Simon Asta und Kenny Prince Redondo auch auf Ji-Soo Kim verzichten, der einen Muskelfaserriss erlitten hat.