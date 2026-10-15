Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg kann in der Fußball-Bundesliga wieder auf Flügelspieler Marius Wolf setzen. Der Routinier hatte zuletzt beim 2:2 (1:0) gegen den FC Bayern München erkrankt gefehlt. «Marius ist wieder ganz normal im Training, ist gesundet», berichtete Trainer Manuel Baum. Der 31-Jährige ist damit ein Anwärter für die Startelf für das Spiel der Schwaben bei der SV Elversberg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Vor seinem Ausfall gegen die Münchner hatte Wolf in allen Partien in der FCA-Startelf gestanden.

«Wir müssen da jetzt gerade noch ein bisschen puzzeln», kündigte Coach Baum vor der Reise in das Saarland an. Er bezog sich dabei auf die Varianten für seine erste Elf – Baum hat die Qual der Wahl. Statt Wolf könnte auf der rechten Seite auch Young-Woo Seol spielen, der just gegen die Bayern sein Startelf-Debüt gegeben hatte. Für die weiteren Offensiv-Plätze sind unter anderem Anton Kade, Mert Kömür und Arijon Ibrahimovic Kandidaten. Für Robin Fellhauer, der mit seinem Tor gegen die Bayern nach 8,4 Sekunden einen Bundesliga-Rekord gebrochen hatte, ist das Match in Elversberg die Rückkehr zum Ex-Verein.

Banks und Claude-Maurice fehlen

Verzichten müssen die sechstplatzierten Augsburger unter anderem weiter auf Noahkai Banks und Alexis Claude-Maurice, wie Baum berichtete. Claude-Maurice laboriert an den Folgen einer Muskelverletzung an der Oberschenkelvorderseite, Banks muss wegen einer Außenbandverletzung im Knie aussetzen. «Es wird schon noch eine Zeit dauern, würde ich jetzt mal sagen; zwei, drei, vier Wochen mindestens», sagte Baum über Verteidiger Banks. «Er fühlt sich super, aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein.»