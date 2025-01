Nach einer kurzen Fahrt in Trier greift ein Fahrgast seinen Taxifahrer an. Er raubt ihm eine Geldmappe und flüchtet.

Trier (dpa/lrs) – Ein Fahrgast hat in der Nacht zu Samstag einen Taxifahrer in Trier ausgeraubt. Er habe den Taxifahrer nach der Fahrt plötzlich angegriffen und mit mehreren Faustschlägen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er mit der erbeuteten Geldmappe zu Fuß geflüchtet. Eingestiegen sei er zuvor am Hauptbahnhof. Die Polizei sucht nun Zeugen.