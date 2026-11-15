Glückwünsche kommen unter anderem vom Intendanten und vom Minister: Josa Marx wird für seine Kostüme für eine Brecht-Inszenierung am Schauspiel Frankfurt geehrt. Warum sich die Jury für ihn entschied.

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Der Kostümbildner Josa Marx ist für ein Stück am Schauspiel Frankfurt mit dem deutschen Theaterpreis «Der Faust 2026» ausgezeichnet worden. Für «Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui» von Bertolt Brecht sei ihm ein herausragendes Kostümbild mit interessanten Figuren gelungen, teilte der Deutsche Bühnenverein zu den Gründen der Jury mit. «Die Kostüme sind handwerklich gut gearbeitet, humorvoll, sehr genau gedacht und dabei fern von Stereotypen.» Der «Faust» wurde am Samstagabend in Wiesbaden an Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien verliehen.

Der Intendant des Schauspiels Frankfurt, Anselm Weber, erklärte, mit der Auszeichnung werde die herausragende künstlerische Leistung von Marx und die Bedeutung des Kostümbildes als eigenständige Kunstform gewürdigt. Glückwünsche kamen auch von Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD). Marx' Kostüme zeigten, «wie sich das Böse hinter einer lächerlichen Fassade verbergen und seine Verführungskraft entfalten kann».

Der in Wiesbaden aufgewachsene Schauspieler Jens Harzer wurde für seine Rolle in dem Stück «De Profundis» am Berliner Ensemble geehrt. «De Profundis» von Oscar Wilde ist ein langer Brief an seinen ehemaligen Geliebten Lord Alfred Douglas, geschrieben nach rund zwei Jahren Gefängnis. Harzer gelinge «ein furioses Solo mit einem nicht für die Öffentlichkeit und die Bühne gedachten Text», erklärte die Jury.

Als beste Tänzerin wurde Nora Monsecour für ihren Part in «Façade» am Staatstheater Mainz geehrt. Sie bringe ein «intimes, autobiografisches Solo auf die Bühne, das von beeindruckender Genauigkeit, beklemmender Präsenz und innerer wie physischer Kraft zeugt». Den «Faust» für die beste Regie im Schauspiel bekam Jan-Christoph Gockel für den «Wallenstein» der Münchner Kammerspiele, in der Kategorie Choreographie wurde Ivan Alboresi für das Tanzstück «Giselle» geehrt, das im Theater Nordhausen gezeigt wurde. Die Sängerin Brigitte Fassbaender erhielt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda erklärte: «Theater sind Hoffnungsorte, auf ihren Bühnen zeigen sie die Welt als eine veränderbare.» Mit dem Deutschen Theaterpreis werde die Kraft der Bühnen gefeiert, die sich aus der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler speise. «Damit geben wir auch ein Versprechen: Die Freiheit der Bühnen unbedingt zu schützen, damit ihre Visionen sichtbar bleiben.»